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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Олимпик
Александрия - Олимпик: обзор матча 12 марта 2016
Александрия
12.03.2016, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Олимпик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Олимпик
78'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
И. Матяж
Замена
А. Полярус
️️️️
Е. Банада
76'
71'
Желтая карточка
В. Федорив
67'
Замена
С. Борзенко
️️️️
В. Гошкодеря
64'
Желтая карточка
В. Огиря
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
50'
Замена
М. Козак
️️️️
Д. Леонов
46'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Гришко
Замена
С. Микицей
️️️️
С. Чеботаев
36'
Желтая карточка
С. Чеботаев
30'
25'
Замена
Д. Гришко
️️️️
А. Поступаленко
22'
Красная карточка
К. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
72
Михайло Козак
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Владимир Доронин
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
4-5-1
54
Новак
40
Путраш
15
Запорожан
87
Басов
26
Шендрик
99
Таргамадзе
25
Чеботаев
6
Леонов
7
Кулиш
44
Банада
9
Пономарь
3-2-5
1
Махарадзе
13
Огиря
90
Петров
3
Парцвания
23
Немчанинов
24
Федорив
7
Драченко
20
Матяж
14
Поступаленко
99
Гошкодеря
11
Моха
25
Чеботаев
3
Микицей
3
Микицей
25
Чеботаев
44
Банада
14
Полярус
14
Полярус
44
Банада
6
Леонов
72
Козак
72
Козак
6
Леонов
99
Гошкодеря
33
Борзенко
33
Борзенко
99
Гошкодеря
14
Поступаленко
4
Гришко
4
Гришко
14
Поступаленко
20
Матяж
7
Степанюк
7
Степанюк
20
Матяж
Остались в запасе
Александрия
Олимпик
13
Артем Черный
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
24
Владислав Леванидов
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
7
Сергей Шестаков
ПВ
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
24
Владислав Леванидов
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
Остались в запасе
7
Сергей Шестаков
ПВ
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Александрия - Олимпик
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Ника
Новости команд
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