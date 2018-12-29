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    Федерико Вивиани - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Федерико
    Фамилия Вивиани
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Родной город Леччо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Кьево (Верона)
    31.03.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 СПАЛ (Феррара)
    03.03.2019 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    25'
    23.02.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Рома (Рим)
    15.02.2019 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.02.2019 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    04.02.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Лацио (Рим)
    27.01.2019 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:4 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.01.2019 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 1:1 Болонья (Болонья)
    29.12.2018 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 СПАЛ (Феррара)
    26.12.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:0 Удинезе (Удине)
    22.12.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 СПАЛ (Феррара)
    09.12.2018 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 СПАЛ (Феррара)
    01.12.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    10.11.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    04.11.2018 Был в запасе Лацио (Рим) 4:1 СПАЛ (Феррара)
    28.10.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:3 Фрозиноне (Фрозиноне)
    02.09.2018 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 СПАЛ (Феррара)
    26.08.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 1:0 Парма (Парма)
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