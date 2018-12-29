Федерико Вивиани - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Вивиани
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леччо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Вивиани
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леччо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Кьево (Верона)
|31.03.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|СПАЛ (Феррара)
|03.03.2019
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|25'
|23.02.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:3
|Рома (Рим)
|15.02.2019
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.02.2019
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|04.02.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Лацио (Рим)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:4
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.01.2019
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|СПАЛ (Феррара)
|26.12.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|СПАЛ (Феррара)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|СПАЛ (Феррара)
|01.12.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|10.11.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:1
|СПАЛ (Феррара)
|28.10.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:3
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|СПАЛ (Феррара)
|26.08.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|1:0
|Парма (Парма)