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Федерико Вивиани
Статистика
Федерико Вивиани - статистика
Завершил карьеру
24 марта 1992 (34), Леччо
#43 | Полузащитник
180 см
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0 : 1
31.03.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0 : 0
03.03.2019
Фрозиноне
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2 : 3
23.02.2019
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 0
15.02.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0 : 1
10.02.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фрозиноне
0 : 1
04.02.2019
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
0 : 4
27.01.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
СПАЛ
1 : 1
20.01.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
29.12.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0 : 0
26.12.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 0
22.12.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 1
09.12.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2 : 2
01.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
СПАЛ
2 : 2
10.11.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
4 : 1
04.11.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0 : 3
28.10.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 0
02.09.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
1 : 0
26.08.2018
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