Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дарио Тадич - статистика

Завершил карьеру
11 мая 1990 (36), Оджак
#24 | Нападающий
177 см | 77 кг
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартберг
26
7
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия Л
5 : 1
02.06.2023
Хартберг
1' - 43'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
2 : 0
27.05.2023
Рид
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
2 : 2
21.04.2023
Хартберг
1' - 72'
55'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рид
1 : 3
08.04.2023
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
0 : 1
31.03.2023
Аустрия Л
63' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
2 : 2
19.03.2023
ЛАСК
61' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия К
1 : 0
12.03.2023
Хартберг
1' - 59'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Хартберг
2 : 1
04.03.2023
Вольфсберг
1' - 82'
16'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
3 : 0
25.02.2023
Хартберг
60' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Хартберг
1 : 2
18.02.2023
Штурм
54' - 90'
75'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рид
0 : 1
12.02.2023
Хартберг
63' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Хартберг
1 : 2
12.11.2022
Рапид
1' - 75'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Хартберг
1 : 1
05.11.2022
Аустрия Л
71' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 0
29.10.2022
Хартберг
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
5 : 1
26.10.2022
Хартберг
1' - 90'
44'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Хартберг
1 : 5
22.10.2022
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Альтах
1 : 0
16.10.2022
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
0 : 3
08.10.2022
Хартберг
1' - 80'
62'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
2 : 3
02.10.2022
Аустрия К
1' - 88'
16'
56'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
3 : 1
17.09.2022
Хартберг
1' - 68'
24'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
0 : 3
11.09.2022
Аустрия
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 0
03.09.2022
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
2 : 0
27.08.2022
Рид
77' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия Л
4 : 1
14.08.2022
Хартберг
1' - 70'
8'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
0 : 2
06.08.2022
Зальцбург
1' - 67'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
2 : 1
31.07.2022
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
2 : 1
24.07.2022
Альтах
69' - 90'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
5
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+