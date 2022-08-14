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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Хартберг
Аустрия Л - Хартберг: обзор матча 14 августа 2022
Аустрия Л
14.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Хартберг
41'
Б. Силва Тейшейра
44'
Андерсон
67'
Л. Фридрикас
90+2'
М. Чеукуа
8'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Хартберг
ГОЛ! 4:1!
М. Чеукуа
Пас отдал
Б. Силва Тейшейра
90'
+2
81'
Замена
К. Клем
️️️️
T. Kofler
Желтая карточка
Л. Фридрикас
76'
75'
Желтая карточка
P. Sturm
70'
Замена
P. Sturm
️️️️
M. Kröpfl
70'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Д. Тадич
Замена
М. Чеукуа
️️️️
А. Шмид
69'
ГОЛ! 3:1!
Л. Фридрикас
Пас отдал
П. Грабхер
67'
64'
Желтая карточка
Р. Свете
Желтая карточка
Б. Силва Тейшейра
64'
60'
Замена
Л. Фадингер
️️️️
А. Эюпи
59'
Желтая карточка
А. Эюпи
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
Ф. Гмайнер
59'
ГОЛ! 2:1!
Андерсон
Пас отдал
Б. Силва Тейшейра
44'
ГОЛ! 1:1!
Б. Силва Тейшейра
Пас отдал
С. Сурданович
41'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
7
Фабиан Гмайнер
ЦЗ
21
Хаким Генуш
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Альберт Эюпи
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Аустрия Л
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
35
Адриэл
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
8
Лукас Фадингер
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
3-2-2-2-1
27
Ширль
21
Генуш
4
Югонет
31
Мак
7
Гмайнер
28
Андерсон
23
Грабхер
8
Рейн
86
Сурданович
70
Силва Тейшейра
18
Шмид
4-1-2-3
1
Свете
29
Фаркаш
23
Кайнц
15
27
11
Хорват
17
28
Хайль
9
Айдын
24
Тадич
28
Эюпи
18
Шмид
9
Чеукуа
9
Чеукуа
18
Шмид
7
Гмайнер
30
Фридрикас
30
Фридрикас
7
Гмайнер
27
14
Клем
14
Клем
27
28
Эюпи
8
Фадингер
8
Фадингер
28
Эюпи
24
Тадич
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
24
Тадич
17
18
18
17
Остались в запасе
Аустрия Л
Хартберг
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
35
Адриэл
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
35
Адриэл
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Аустрия Л - Хартберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Планет Пьюр
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