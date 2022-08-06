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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Зальцбург
Хартберг - Зальцбург: обзор матча 06 августа 2022
Хартберг
06.08.2022, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
50'
Фернандо
61'
Н. Капалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Зальцбург
90'
Вторая желтая
М. Дьямбу
Замена
M. Gollner
️️️️
Ю. Хайль
90'
87'
Замена
А. Ульмер
️️️️
С. Павлович
84'
Желтая карточка
М. Дьямбу
Замена
M. Kröpfl
️️️️
Т. Кайнц
78'
Желтая карточка
Р. Свете
77'
77'
Желтая карточка
Р. Шимич
75'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Б. Шешко
75'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Н. Капалдо
Замена
А. Эюпи
️️️️
Л. Фадингер
67'
Замена
О. Айдын
️️️️
Д. Тадич
67'
64'
Замена
А. Бернед
️️️️
М. Кьергор
64'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Фернандо
61'
ГОЛ! 0:2!
Н. Капалдо
Пас отдал
М. Вебер
50'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
40'
Желтая карточка
С. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Свете
6
Зоннляйтнер
15
27
29
Фаркаш
11
Хорват
23
Кайнц
28
Хайль
8
Фадингер
30
Пейнтсил
24
Тадич
4-3-1-2
16
Кен
28
Соле
31
Павлович
8
Вебер
37
Дедич
24
Сучич
24
Капалдо
13
Зайвальд
14
Кьергор
11
Фернандо
30
Шешко
28
Хайль
4
4
28
Хайль
23
Кайнц
17
17
23
Кайнц
24
Тадич
9
Айдын
9
Айдын
24
Тадич
8
Фадингер
28
Эюпи
28
Эюпи
8
Фадингер
11
Фернандо
19
Окафор
19
Окафор
11
Фернандо
31
Павлович
17
Ульмер
17
Ульмер
31
Павлович
24
Капалдо
6
Дьямбу
6
Дьямбу
24
Капалдо
14
Кьергор
24
Бернед
24
Бернед
14
Кьергор
30
Шешко
9
Шимич
9
Шимич
30
Шешко
Остались в запасе
Хартберг
Зальцбург
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
18
Philipp Sturm
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
18
Philipp Sturm
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Хартберг - Зальцбург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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