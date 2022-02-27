Фабиан Кох - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Кох
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рум
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|68
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Кох
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рум
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|29
|1
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|14.05.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|4:2
|Хартберг (Хартберг)
|07.05.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:1
|Тироль (Ваттенс)
|26.04.2022
|75' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|4:0
|ЛАСК (Линц)
|23.04.2022
|1' -78'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|59'
|16.04.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|02.04.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:1
|Тироль (Ваттенс)
|80'
|19.03.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|13.03.2022
|1' -46'
|ЛАСК (Линц)
|6:0
|Тироль (Ваттенс)
|27.02.2022
|1' -77'
|Тироль (Ваттенс)
|0:2
|Рапид (Вена)
|12.02.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Штурм (Грац)
|11.12.2021
|1' -76'
|Зальцбург (Зальцбург)
|5:0
|Тироль (Ваттенс)
|04.12.2021
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|27.11.2021
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:3
|Тироль (Ваттенс)
|21.11.2021
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|5:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|07.11.2021
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:0
|Тироль (Ваттенс)
|87'
|31.10.2021
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|Аустрия (Вена)
|63'
|23.10.2021
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:1
|Тироль (Ваттенс)
|17.10.2021
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Хартберг (Хартберг)
|03.10.2021
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|5:2
|Тироль (Ваттенс)
|25.09.2021
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|4:2
|Рид (Рид)
|19.09.2021
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|5:0
|Тироль (Ваттенс)
|11.09.2021
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|28.08.2021
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|21.08.2021
|1' -89'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|61'
|14.08.2021
|1' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:2
|Тироль (Ваттенс)
|5' 60'
|08.08.2021
|1' -89'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|54'
|01.08.2021
|1' -89'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Тироль (Ваттенс)
|24.07.2021
|1' -88'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)