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    Фабиан Кох - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Фабиан
    Фамилия Кох
    Команда Тироль
    Состав Основной
    Родной город Рум
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1989 (33 года)
    Рост 180
    Вес 68
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тироль 29 1 1 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:1 ЛАСК (Линц)
    14.05.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 4:2 Хартберг (Хартберг)
    07.05.2022 1' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:1 Тироль (Ваттенс)
    26.04.2022 75' -90' Тироль (Ваттенс) 4:0 ЛАСК (Линц)
    23.04.2022 1' -78' Тироль (Ваттенс) 2:0 Рид (Рид)
    59'
    16.04.2022 1' -90' Рид (Рид) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    02.04.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 0:1 Тироль (Ваттенс)
    80'
    19.03.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Адмира Ваккер (Модлинг)
    13.03.2022 1' -46' ЛАСК (Линц) 6:0 Тироль (Ваттенс)
    27.02.2022 1' -77' Тироль (Ваттенс) 0:2 Рапид (Вена)
    12.02.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:2 Штурм (Грац)
    11.12.2021 1' -76' Зальцбург (Зальцбург) 5:0 Тироль (Ваттенс)
    04.12.2021 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    27.11.2021 1' -90' Альтах (Альтах) 0:3 Тироль (Ваттенс)
    21.11.2021 1' -90' Тироль (Ваттенс) 5:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    07.11.2021 1' -90' ЛАСК (Линц) 3:0 Тироль (Ваттенс)
    87'
    31.10.2021 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:1 Аустрия (Вена)
    63'
    23.10.2021 1' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:1 Тироль (Ваттенс)
    17.10.2021 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:2 Хартберг (Хартберг)
    03.10.2021 1' -90' Рапид (Вена) 5:2 Тироль (Ваттенс)
    25.09.2021 1' -90' Тироль (Ваттенс) 4:2 Рид (Рид)
    19.09.2021 1' -90' Штурм (Грац) 5:0 Тироль (Ваттенс)
    11.09.2021 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    28.08.2021 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    21.08.2021 1' -89' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    61'
    14.08.2021 1' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:2 Тироль (Ваттенс)
    5' 60'
    08.08.2021 1' -89' Тироль (Ваттенс) 1:1 ЛАСК (Линц)
    54'
    01.08.2021 1' -89' Аустрия (Вена) 1:1 Тироль (Ваттенс)
    24.07.2021 1' -88' Тироль (Ваттенс) 1:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
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