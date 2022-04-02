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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Тироль
Хартберг - Тироль: обзор матча 02 апреля 2022
Хартберг
02.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Тироль
8'
С. Огринец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Тироль
80'
Желтая карточка
Ф. Кох
Замена
М. Хорват
️️️️
T. Kofler
80'
76'
Замена
D. Tomic
️️️️
С. Огринец
Замена
О. Айдын
️️️️
С. Пейнтсил
71'
Желтая карточка
Ю. Хайль
68'
64'
Замена
Ф. Бахер
️️️️
K. Schulz
64'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Т. Прица
Замена
М. Шмербек
️️️️
Н. Ниман
61'
Замена
P. Erhardt
️️️️
П. Фаркаш
61'
59'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Т. Забитцер
Замена
P. Sturm
️️️️
Т. Кайнц
46'
44'
Желтая карточка
Т. Забитцер
Желтая карточка
M. Steinwender
27'
Желтая карточка
И. Диарра
14'
13'
Желтая карточка
Ж. Рогель
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Огринец
Пас отдал
K. Schulz
Желтая карточка
С. Пейнтсил
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
9
Окан Айдын
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
3-2-1-4
1
Свете
4
27
23
Кайнц
15
29
Фаркаш
28
Хайль
24
Тадич
5
Диарра
7
Ниман
30
Пейнтсил
3-4-3
25
Освальд
24
Кох
26
6
Бехоунек
21
Рогель
5
Мюллер
10
Блуме
44
10
Забитцер
98
Огринец
22
Прица
27
11
Хорват
11
Хорват
27
30
Пейнтсил
9
Айдын
9
Айдын
30
Пейнтсил
7
Ниман
34
Шмербек
34
Шмербек
7
Ниман
29
Фаркаш
6
6
29
Фаркаш
23
Кайнц
18
18
23
Кайнц
44
20
Бахер
20
Бахер
44
98
Огринец
18
18
98
Огринец
22
Прица
7
Эртльталер
7
Эртльталер
22
Прица
10
Забитцер
9
Вриони
9
Вриони
10
Забитцер
Остались в запасе
Хартберг
Тироль
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Хартберг - Тироль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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