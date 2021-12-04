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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Аустрия К
Тироль - Аустрия К: обзор матча 04 декабря 2021
Тироль
04.12.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Аустрия К
90'
Р. Бехоунек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Аустрия К
90'
+4
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Ф. Ридер
Замена
J. Forst
️️️️
В. Мюллер
90'
+3
Желтая карточка
D. Tomic
90'
+2
90'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Бехоунек
88'
Желтая карточка
A. Fuchs
Замена
D. Tomic
️️️️
Ж. Рогель
87'
Замена
M. Wallner
️️️️
Т. Забитцер
86'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Т. Пецос
86'
82'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
81'
Замена
Д. Пециреп
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
57'
Замена
A. Fuchs
️️️️
К. Цветко
Желтая карточка
Ж. Рогель
31'
18'
Желтая карточка
Т. Шумахер
17'
Желтая карточка
Н. Виммер
Желтая карточка
Т. Пецос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
10
Томас Забитцер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Justin Forst
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Аустрия К
36
Marcel Kostenbauer
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
9
Дарио Пециреп
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
24
Кох
15
Авуджа
32
Классен
10
Блуме
6
Пецос
5
Мюллер
21
Рогель
6
Бехоунек
9
Вриони
10
Забитцер
3-2-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
33
Ридер
81
Гемичибаши
21
Тимосси-Андерссон
32
Пинк
18
Грайль
24
Цветко
5
Блауэнштайнер
5
Мюллер
7
7
5
Мюллер
10
Забитцер
27
27
10
Забитцер
6
Пецос
14
14
6
Пецос
21
Рогель
18
18
21
Рогель
33
Ридер
7
Яриц
7
Яриц
33
Ридер
24
Цветко
8
8
24
Цветко
21
Тимосси-Андерссон
9
Пециреп
9
Пециреп
21
Тимосси-Андерссон
Остались в запасе
Тироль
Аустрия К
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
36
Marcel Kostenbauer
ВР
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Остались в запасе
36
Marcel Kostenbauer
ВР
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Аустрия К
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
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