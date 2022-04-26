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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - ЛАСК
Тироль - ЛАСК: обзор матча 26 апреля 2022
Тироль
26.04.2022, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 7 тур
4 : 0
Завершен
ЛАСК
11'
Д. Вриони
28'
Т. Забитцер
31'
Д. Вриони
80'
Д. Вриони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - ЛАСК
81'
Замена
️️️️
Ф. Флеккер
ГОЛ! 4:0!
Д. Вриони
Пас отдал
Т. Прица
80'
Замена
Ф. Кох
️️️️
Р. Бехоунек
75'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Ю. Эртльталер
75'
74'
Желтая карточка
Д. Холланд
Желтая карточка
Ф. Бахер
70'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. Забитцер
59'
58'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
К. Накамура
46'
Замена
М. Поцман
️️️️
Х. Балич
45'
+2
Желтая карточка
П. Михорль
ГОЛ! 3:0!
Д. Вриони
31'
ГОЛ! 2:0!
Т. Забитцер
Пас отдал
Р. Бехоунек
28'
Замена
Ф. Бахер
️️️️
М. Авуджа
16'
13'
Замена
Я. Боллер
️️️️
П. Филипович
ГОЛ! 1:0!
Д. Вриони
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
10
Томас Забитцер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
6
Бехоунек
26
15
Авуджа
44
10
Блуме
5
Мюллер
21
Рогель
7
Эртльталер
9
Вриони
10
Забитцер
1-2-3-3-1
30
Шлагер
3
Сако
8
Холланд
32
Йовичич
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
29
Флеккер
30
Хорват
11
Накамура
18
Балич
15
Авуджа
20
Бахер
20
Бахер
15
Авуджа
6
Бехоунек
24
Кох
24
Кох
6
Бехоунек
7
Эртльталер
7
Скрбо
7
Скрбо
7
Эртльталер
10
Забитцер
22
Прица
22
Прица
10
Забитцер
5
Филипович
34
Боллер
34
Боллер
5
Филипович
18
Балич
19
Поцман
19
Поцман
18
Балич
11
Накамура
36
Гойгингер
36
Гойгингер
11
Накамура
Остались в запасе
Тироль
ЛАСК
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Тироль - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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