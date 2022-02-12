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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Штурм
Тироль - Штурм: обзор матча 12 февраля 2022
Тироль
12.02.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Штурм
5'
Р. Бехоунек
81'
Ш. Скрбо
38'
Р. Хойлунд
74'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Штурм
Желтая карточка
D. Tomic
90'
+6
Замена
Р. Смит
️️️️
Т. Прица
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
М. Саркария
87'
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Данте
87'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Й. Горенц-Станкович
83'
Желтая карточка
Я. Яншер
ГОЛ! 2:2!
Ш. Скрбо
Пас отдал
Т. Прица
81'
Замена
J. Naschberger
️️️️
С. Огринец
77'
Замена
J. Forst
️️️️
В. Мюллер
77'
74'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хойлунд
Желтая карточка
Ш. Скрбо
71'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Ж. Рогель
58'
Замена
D. Tomic
️️️️
Ю. Эртльталер
58'
38'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
М. Саркария
ГОЛ! 1:0!
Р. Бехоунек
Пас отдал
Б. Блуме
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
8
Ренни Смит
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
15
Авуджа
6
Бехоунек
24
Кох
44
10
Блуме
5
Мюллер
21
Рогель
98
Огринец
7
Эртльталер
22
Прица
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
70
Газибегович
44
Данте
89
Яншер
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Саркария
19
Хойлунд
21
Рогель
7
Скрбо
7
Скрбо
21
Рогель
22
Прица
8
Смит
8
Смит
22
Прица
7
Эртльталер
18
18
7
Эртльталер
98
Огринец
14
14
98
Огринец
5
Мюллер
7
7
5
Мюллер
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
17
Ягер
4
Горенц-Станкович
44
Данте
30
Кюн
30
Кюн
44
Данте
11
Саркария
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
11
Саркария
Остались в запасе
Тироль
Штурм
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Тироль - Штурм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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