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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Зальцбург
Тироль - Зальцбург: обзор матча 11 сентября 2021
Тироль
11.09.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
54'
Б. Блуме
83'
Н. Окафор
88'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Зальцбург
88'
ГОЛ! 1:2!
Б. Шешко
83'
ГОЛ! 1:1!
Н. Окафор
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Т. Анселм
71'
68'
Замена
К. Пиатковски
️️️️
М. Вебер
68'
Замена
Б. Шешко
️️️️
К. Адейеми
67'
Желтая карточка
К. Адейеми
Желтая карточка
Л. Классен
67'
Желтая карточка
Ж. Рогель
67'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
M. Wallner
64'
ГОЛ! 1:0!
Б. Блуме
54'
46'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Бернардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
21
Жан Рогель
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
7
Штефан Скрбо
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-2-4
25
Освальд
24
Кох
20
Бахер
32
Классен
15
Авуджа
10
Блуме
6
Пецос
27
21
Рогель
11
Анселм
6
Бехоунек
3-3-2-1-1
16
Кен
13
Бернардо
28
Соле
8
Вебер
5
Кристенсен
4
Камара
17
Ульмер
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Адейеми
20
Адаму
27
7
Скрбо
7
Скрбо
27
11
Анселм
10
Забитцер
10
Забитцер
11
Анселм
8
Вебер
91
Пиатковски
91
Пиатковски
8
Вебер
13
Бернардо
14
Кьергор
14
Кьергор
13
Бернардо
14
Адейеми
30
Шешко
30
Шешко
14
Адейеми
Остались в запасе
Тироль
Зальцбург
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
19
Ноа Окафор
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
Остались в запасе
19
Ноа Окафор
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Зальцбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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