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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Тироль
Зальцбург - Тироль: обзор матча 11 декабря 2021
Зальцбург
11.12.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
5 : 0
Завершен
Тироль
30'
Н. Капалдо
49'
К. Адейеми
80'
К. Адейеми
83'
К. Адейеми
85'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Тироль
89'
Замена
D. Stumberger
️️️️
Ф. Бахер
88'
Желтая карточка
J. Naschberger
ГОЛ! 5:0!
Н. Окафор
85'
ГОЛ! 4:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Б. Ааронсон
83'
ГОЛ! 3:0!
К. Адейеми
80'
76'
Замена
D. Tomic
️️️️
Ф. Кох
76'
Замена
M. Wallner
️️️️
Т. Забитцер
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
У. Соле
72'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Б. Шешко
63'
60'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
60'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Ж. Рогель
ГОЛ! 2:0!
К. Адейеми
49'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Ж. Адаму
46'
Замена
Л. Сучич
️️️️
А. Бернед
46'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
М. Дьямбу
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Капалдо
Пас отдал
Ж. Адаму
30'
Желтая карточка
А. Бернед
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
17
Ульмер
91
Пиатковски
28
Соле
5
Кристенсен
6
Дьямбу
24
Капалдо
24
Бернед
11
Ааронсон
20
Адаму
30
Шешко
4-3-3
25
Освальд
15
Авуджа
32
Классен
24
Кох
20
Бахер
21
Рогель
10
Блуме
5
Мюллер
9
Вриони
10
Забитцер
6
Бехоунек
20
Адаму
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Адаму
30
Шешко
19
Окафор
19
Окафор
30
Шешко
28
Соле
68
Онгуене
68
Онгуене
28
Соле
6
Дьямбу
13
Зайвальд
13
Зайвальд
6
Дьямбу
24
Бернед
24
Сучич
24
Сучич
24
Бернед
20
Бахер
26
26
20
Бахер
21
Рогель
7
Скрбо
7
Скрбо
21
Рогель
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
10
Забитцер
27
27
10
Забитцер
24
Кох
18
18
24
Кох
Остались в запасе
Зальцбург
Тироль
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
B. Ozegovic
ВР
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Зальцбург - Тироль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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