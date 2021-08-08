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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - ЛАСК
Тироль - ЛАСК: обзор матча 08 августа 2021
Тироль
08.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
28'
Д. Вриони
60'
М. Карамоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - ЛАСК
89'
Замена
Я. Боллер
️️️️
М. Карамоко
Желтая карточка
В. Мюллер
80'
Замена
M. Wallner
️️️️
Б. Блуме
77'
71'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Х. Хонг
Замена
J. Naschberger
️️️️
Т. Пецос
66'
Замена
В. Мюллер
️️️️
Т. Забитцер
66'
62'
Замена
Х. Балич
️️️️
А. Шмидт
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Карамоко
Пас отдал
П. Михорль
Желтая карточка
Ф. Кох
54'
46'
Замена
Я. Летар
️️️️
Д. Марешич
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вриони
Пас отдал
Т. Анселм
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
21
Жан Рогель
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
13
Александер Шмидт
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
22
Mario Andric
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
18
Хусейн Балич
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
3-2-5
13
24
Кох
15
Авуджа
32
Классен
6
Пецос
10
Блуме
6
Бехоунек
10
Забитцер
9
Вриони
21
Рогель
11
Анселм
2-4-1-3
30
Шлагер
28
Визингер
15
Марешич
5
Филипович
34
Михорль
8
Гргич
36
Реннер
29
Флеккер
9
Карамоко
20
Хонг
13
Шмидт
21
Рогель
14
14
21
Рогель
10
Забитцер
5
Мюллер
5
Мюллер
10
Забитцер
6
Пецос
14
14
6
Пецос
10
Блуме
27
27
10
Блуме
13
Шмидт
18
Балич
18
Балич
13
Шмидт
9
Карамоко
34
Боллер
34
Боллер
9
Карамоко
15
Марешич
14
Летар
14
Летар
15
Марешич
20
Хонг
36
Гойгингер
36
Гойгингер
20
Хонг
Остались в запасе
Тироль
ЛАСК
1
Paul Schermer
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
22
Mario Andric
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Stefan Radulovic
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
22
Mario Andric
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Stefan Radulovic
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Тироль - ЛАСК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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