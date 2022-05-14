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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Хартберг
Тироль - Хартберг: обзор матча 14 мая 2022
Тироль
14.05.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
4 : 2
Завершен
Хартберг
36'
M. Steinwender (АГ)
51'
Т. Забитцер
70'
Д. Вриони
83'
A. Ranacher
63'
M. Gollner
85'
С. Пейнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Хартберг
85'
ГОЛ! 4:2!
С. Пейнтсил
ГОЛ! 4:1!
A. Ranacher
Пас отдал
Д. Вриони
83'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
82'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Б. Блуме
81'
ГОЛ! 3:1!
Д. Вриони
70'
Замена
Р. Бехоунек
️️️️
Ю. Эртльталер
70'
Замена
С. Огринец
️️️️
В. Мюллер
67'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. Забитцер
67'
63'
ГОЛ! 2:1!
M. Gollner
Желтая карточка
K. Schulz
62'
57'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Н. Ниман
57'
Замена
М. Хорват
️️️️
M. Steinwender
ГОЛ! 2:0!
Т. Забитцер
51'
46'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
И. Диарра
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Steinwender
36'
Желтая карточка
В. Мюллер
31'
Желтая карточка
Т. Забитцер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦП
9
Окан Айдын
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
6
Philipp Erhardt
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
3-4-3
13
20
Бахер
26
24
Кох
44
10
Блуме
5
Мюллер
21
Рогель
10
Забитцер
9
Вриони
7
Эртльталер
3-2-2-3
1
Свете
23
Кайнц
4
15
29
Фаркаш
14
Клем
28
Хайль
9
Айдын
24
Тадич
7
Ниман
5
Диарра
7
Эртльталер
6
Бехоунек
6
Бехоунек
7
Эртльталер
10
Блуме
7
Скрбо
7
Скрбо
10
Блуме
21
Рогель
14
14
21
Рогель
10
Забитцер
22
Прица
22
Прица
10
Забитцер
5
Мюллер
98
Огринец
98
Огринец
5
Мюллер
5
Диарра
10
Авдияй
10
Авдияй
5
Диарра
15
11
Хорват
11
Хорват
15
7
Ниман
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
7
Ниман
Остались в запасе
Тироль
Хартберг
1
Paul Schermer
ВР
25
Фердинанд Освальд
ВР
27
Markus Wallner
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
25
Фердинанд Освальд
ВР
27
Markus Wallner
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Тироль - Хартберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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