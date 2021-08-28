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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Тироль
Аустрия К - Тироль: обзор матча 28 августа 2021
Аустрия К
28.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Тироль
36'
П. Грайль
45+5'
Т. Гемичибаши (П)
23'
Д. Вриони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия К - Тироль
Замена
Л. Мозер
️️️️
Т. Мацеевски
54'
Красная карточка
Ф. Менцель
51'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Гемичибаши
45'
+5
39'
Желтая карточка
Т. Пецос
ГОЛ! 1:1!
П. Грайль
36'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вриони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
32
Леон Классен
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Жан Рогель
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
33
Флориан Ридер
ЦП
77
Глойр Аманда
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
3-1-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
7
Яриц
81
Гемичибаши
18
Грайль
20
Мацеевски
32
Пинк
21
Тимосси-Андерссон
24
Цветко
3-3-4
13
32
Классен
15
Авуджа
24
Кох
5
Мюллер
10
Блуме
6
Пецос
11
Анселм
9
Вриони
6
Бехоунек
21
Рогель
20
Мацеевски
1
Мозер
1
Мозер
20
Мацеевски
Остались в запасе
Аустрия К
Тироль
33
Флориан Ридер
ЦП
77
Глойр Аманда
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
25
Фердинанд Освальд
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
33
Флориан Ридер
ЦП
77
Глойр Аманда
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Остались в запасе
25
Фердинанд Освальд
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Аустрия К - Тироль
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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