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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Тироль
ЛАСК - Тироль: обзор матча 13 марта 2022
ЛАСК
13.03.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
6 : 0
Завершен
Тироль
9'
К. Накамура
26'
Ф. Флеккер
41'
Ф. Флеккер
52'
П. Михорль
73'
А. Шмидт
88'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Тироль
ГОЛ! 6:0!
К. Накамура
Пас отдал
А. Шмидт
88'
Замена
M. Sulzner
️️️️
Х. Хонг
79'
Желтая карточка
Я. Летар
76'
Замена
Ф. Лукенедер
️️️️
Р. Реннер
74'
ГОЛ! 5:0!
А. Шмидт
Пас отдал
Ф. Флеккер
73'
71'
Замена
Р. Смит
️️️️
С. Огринец
64'
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Прица
Замена
Ф. Твардзик
️️️️
Ф. Визингер
60'
Замена
С. Хорват
️️️️
Д. Холланд
59'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Х. Балич
59'
ГОЛ! 4:0!
П. Михорль
Пас отдал
Х. Балич
52'
46'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ф. Кох
46'
Замена
D. Tomic
️️️️
J. Naschberger
46'
Замена
В. Мюллер
️️️️
Ю. Эртльталер
ГОЛ! 3:0!
Ф. Флеккер
41'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Флеккер
Пас отдал
П. Михорль
26'
16'
Желтая карточка
J. Naschberger
ГОЛ! 1:0!
К. Накамура
Пас отдал
Ф. Флеккер
9'
Желтая карточка
К. Накамура
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
30
Marco Sulzner
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
8
Ренни Смит
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
2-1-3-2-2
30
Шлагер
14
Летар
28
Визингер
8
Холланд
36
Реннер
20
Хонг
34
Михорль
11
Накамура
29
Флеккер
19
Поцман
18
Балич
3-2-5
25
Освальд
24
Кох
15
Авуджа
6
Бехоунек
21
Рогель
44
9
Вриони
98
Огринец
14
7
Эртльталер
22
Прица
36
Реннер
33
Лукенедер
33
Лукенедер
36
Реннер
28
Визингер
33
Твардзик
33
Твардзик
28
Визингер
20
Хонг
30
30
20
Хонг
8
Холланд
30
Хорват
30
Хорват
8
Холланд
18
Балич
13
Шмидт
13
Шмидт
18
Балич
24
Кох
14
14
24
Кох
98
Огринец
8
Смит
8
Смит
98
Огринец
7
Эртльталер
5
Мюллер
5
Мюллер
7
Эртльталер
14
18
18
14
22
Прица
7
7
22
Прица
Остались в запасе
ЛАСК
Тироль
36
Томас Гебауэр
ВР
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча ЛАСК - Тироль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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