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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Хартберг
Тироль - Хартберг: обзор матча 17 октября 2021
Тироль
17.10.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Хартберг
44'
Т. Пецос
84'
М. Авуджа
4'
M. Gollner (П)
49'
Д. Авдияй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Хартберг
ГОЛ! 2:2!
М. Авуджа
84'
Красная карточка
Ф. Освальд
80'
Замена
B. Ozegovic
️️️️
D. Tomic
80'
Замена
B. Ozegovic
️️️️
Б. Блуме
80'
72'
Желтая карточка
Д. Авдияй
Замена
Л. Классен
️️️️
Р. Смит
69'
Замена
M. Wallner
️️️️
Д. Вриони
69'
63'
Желтая карточка
Т. Роттер
Желтая карточка
Р. Смит
55'
Желтая карточка
Д. Вриони
53'
49'
ГОЛ! 1:2!
Д. Авдияй
Пас отдал
Т. Кайнц
46'
Замена
Н. Белакович
️️️️
M. Gollner
ГОЛ! 1:1!
Т. Пецос
44'
43'
Желтая карточка
Т. Кайнц
Желтая карточка
D. Tomic
35'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Gollner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
10
Томас Забитцер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
32
Леон Классен
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
29
Kerber Felix
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
10
Неманья Белакович
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
2-4-4
25
Освальд
24
Кох
15
Авуджа
6
Пецос
5
Мюллер
10
Блуме
21
Рогель
10
Забитцер
8
Смит
18
9
Вриони
3-2-1-1-2
1
Свете
28
Хайль
14
Клем
31
Роттер
4
22
23
Кайнц
10
Авдияй
7
Ниман
11
Хорват
10
Блуме
13
13
10
Блуме
8
Смит
32
Классен
32
Классен
8
Смит
9
Вриони
27
27
9
Вриони
4
10
Белакович
10
Белакович
4
Остались в запасе
Тироль
Хартберг
14
Alexander Ranacher
ЦП
29
Kerber Felix
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
14
Alexander Ranacher
ЦП
29
Kerber Felix
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Тироль - Хартберг
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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