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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Альтах
Тироль - Альтах: обзор матча 21 августа 2021
Тироль
21.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Альтах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Альтах
85'
Желтая карточка
С. Айгнер
80'
Замена
M. Meilinger
️️️️
S. Križman
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
78'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Б. Блуме
78'
70'
Замена
P. Netzer
️️️️
Ф. Штраус
70'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Э. Шрайнер
Замена
M. Wallner
️️️️
Т. Анселм
65'
Замена
Ф. Бахер
️️️️
М. Авуджа
65'
Замена
В. Мюллер
️️️️
Т. Забитцер
65'
Желтая карточка
Ф. Кох
61'
59'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
Д. Райтер
44'
Желтая карточка
Ф. Штраус
Желтая карточка
Л. Классен
37'
Желтая карточка
Д. Вриони
28'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
32
Леон Классен
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
21
Жан Рогель
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
4
Феликс Штраус
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЦФ
Тироль
20
Феликс Бахер
ЦЗ
22
Mario Andric
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Альтах
0
D. Nussbaumer
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
3-2-5
13
32
Классен
15
Авуджа
24
Кох
6
Пецос
10
Блуме
9
Вриони
11
Анселм
21
Рогель
10
Забитцер
6
Бехоунек
3-3-3
16
4
Штраус
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
16
Шрайнер
29
Райтер
27
Хаудум
37
Эдокполор
12
9
Нухиу
15
Авуджа
20
Бахер
20
Бахер
15
Авуджа
10
Забитцер
5
Мюллер
5
Мюллер
10
Забитцер
21
Рогель
14
14
21
Рогель
11
Анселм
27
27
11
Анселм
10
Блуме
14
14
10
Блуме
29
Райтер
0
0
29
Райтер
12
11
11
12
16
Шрайнер
19
Айгнер
19
Айгнер
16
Шрайнер
4
Штраус
5
5
4
Штраус
Остались в запасе
Тироль
Альтах
22
Mario Andric
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
3
Lukas Prokop
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
22
Mario Andric
ЦЗ
Остались в запасе
3
Lukas Prokop
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Альтах
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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