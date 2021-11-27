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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Тироль
Альтах - Тироль: обзор матча 27 ноября 2021
Альтах
27.11.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Тироль
12'
Д. Вриони (П)
51'
В. Мюллер
88'
Д. Вриони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Тироль
89'
Замена
D. Stumberger
️️️️
Л. Классен
88'
ГОЛ! 0:3!
Д. Вриони
Пас отдал
J. Naschberger
83'
Желтая карточка
М. Авуджа
Замена
M. Meilinger
️️️️
C. Bukta
80'
78'
Замена
М. Авуджа
️️️️
Б. Блуме
74'
Желтая карточка
Ф. Бахер
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Ш. Хаудум
73'
Замена
B. Prokopic
️️️️
С. Айгнер
73'
71'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
Замена
S. Mischitz
️️️️
М. Турнвальд
55'
Замена
Д. Райтер
️️️️
S. Križman
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
В. Мюллер
Пас отдал
Л. Классен
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Вриони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
37
Носа Эдокполор
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
3
Lukas Prokop
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
27
Markus Wallner
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
3-4-3
16
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
5
Ндиайе
27
Хаудум
20
Тартаротти
19
Айгнер
12
33
37
Эдокполор
3-4-3
25
Освальд
20
Бахер
32
Классен
24
Кох
21
Рогель
6
Пецос
5
Мюллер
10
Блуме
6
Бехоунек
10
Забитцер
9
Вриони
34
Турнвальд
14
14
34
Турнвальд
27
Хаудум
16
Шрайнер
16
Шрайнер
27
Хаудум
12
29
Райтер
29
Райтер
12
33
11
11
33
19
Айгнер
0
0
19
Айгнер
10
Блуме
15
Авуджа
15
Авуджа
10
Блуме
32
Классен
26
26
32
Классен
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
Остались в запасе
Альтах
Тироль
3
Lukas Prokop
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
1
Paul Schermer
ВР
27
Markus Wallner
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
3
Lukas Prokop
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
27
Markus Wallner
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Альтах - Тироль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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