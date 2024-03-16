Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Альфред Финнбогасон - статистика

Завершил карьеру
1 февраля 1989 (37), Рейкьявик
#27 | Нападающий
184 см
Исландия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйпен
26
1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
4 : 0
16.03.2024
Эйпен
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Эйпен
1 : 0
10.03.2024
Сент-Труйден
87' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Андерлехт
1 : 0
03.03.2024
Эйпен
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Эйпен
0 : 2
25.02.2024
Серкль Брюгге
73' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Эйпен
0 : 2
18.02.2024
Гент
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
4 : 0
10.02.2024
Эйпен
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
63' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Шарлеруа
1 : 0
31.01.2024
Эйпен
1' - 65'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
1' - 67'
45'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
64' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
26.12.2023
Эйпен
64' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Эйпен
1 : 2
23.12.2023
Юнион СЖ
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
2 : 0
15.12.2023
Эйпен
1' - 59'
54'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Эйпен
1 : 3
10.12.2023
Генк
1' - 74'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Эйпен
1 : 1
02.12.2023
Кортрейк
1' - 78'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Серкль Брюгге
2 : 0
25.11.2023
Эйпен
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Эйпен
1 : 3
11.11.2023
РВДМ Брюссель
67' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 1
03.11.2023
Эйпен
78' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Эйпен
2 : 0
28.10.2023
Шарлеруа
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
4 : 1
20.10.2023
Эйпен
64' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
4 : 1
08.10.2023
Эйпен
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Эйпен
1 : 3
30.09.2023
Андерлехт
1' - 90'
38'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
2 : 1
24.09.2023
Эйпен
1' - 90'
87'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Эйпен
1 : 3
17.09.2023
Стандард
68' - 90'
80'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
1 : 0
02.09.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Кортрейк
1 : 2
20.08.2023
Эйпен
1' - 90'
Главные новости
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
6
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
11
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
7
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+