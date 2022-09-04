|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 81'
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|65'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Рандерс
|1:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|69' - 90'
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|7
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -81'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|65'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.02.2023
|69' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|90'
|07.10.2022
|1' -41'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|11'
|02.10.2022
|1' -82'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|8'
|18.09.2022
|1' -72'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|11.09.2022
|1' -60'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|64' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)