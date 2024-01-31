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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Эйпен
Шарлеруа - Эйпен: обзор матча 31 января 2024
Шарлеруа
31.01.2024, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Эйпен
66'
П. Гуягон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Эйпен
Замена
Й. Багер
️️️️
Д. Хейманс
90'
+2
87'
Замена
Я. Крал
️️️️
Д. Дэвидсон
ГОЛ! 1:0!
П. Гуягон
66'
65'
Замена
М. Пантович
️️️️
Ж. Деом
65'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
А. Финнбогасон
Замена
И. Мбенза
️️️️
А. Бернье
64'
Желтая карточка
Ж. Рогель
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
8
Парфе Гуягон
АП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
35
Борис Ламберт
(К)
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Никола Штулич
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Эйпен
44
Julian Renner
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Милош Пантович
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Патро
20
Драгснес
25
Андреу
2
Ван Клемпут
23
Илаймахаритра
17
Бернье
21
Рогель
88
Мориока
38
Хейманс
8
Гуягон
17
4-1-3-1-2
15
Магне
28
35
Ламберт
3
Дэвидсон
6
Байе
26
Пальссон
8
Мевальд
24
Деом
7
Нуху
27
Финнбогасон
44
Слонина
38
Хейманс
5
Багер
5
Багер
38
Хейманс
17
Бернье
7
Мбенза
7
Мбенза
17
Бернье
3
Дэвидсон
21
Крал
21
Крал
3
Дэвидсон
27
Финнбогасон
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
27
Финнбогасон
24
Деом
27
Пантович
27
Пантович
24
Деом
Остались в запасе
Шарлеруа
Эйпен
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Никола Штулич
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
44
Julian Renner
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Никола Штулич
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Остались в запасе
44
Julian Renner
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Шарлеруа - Эйпен
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
9
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
348
520
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.36
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
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Шарлеруа
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