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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Андерлехт
Эйпен - Андерлехт: обзор матча 30 сентября 2023
Эйпен
30.09.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Андерлехт
38'
И. Нуху
1'
А. Дрейер
68'
Л. Васкес
88'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Андерлехт
90'
Замена
️️️️
А. Диавара
90'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
А. Дрейер
88'
ГОЛ! 1:3!
Л. Васкес
Замена
Я. Крал
️️️️
Б. Байе
86'
81'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
Т. Азар
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
Y. Van Genechten
77'
69'
Замена
К. Сарделла
️️️️
Л. Патрис
68'
ГОЛ! 1:2!
Л. Васкес
Пас отдал
Т. Азар
Замена
Н. Битумазала
️️️️
А. Кристи-Дэвис
64'
ГОЛ! 1:1!
И. Нуху
Пас отдал
А. Финнбогасон
38'
Желтая карточка
А. Кристи-Дэвис
36'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Дрейер
Пас отдал
Т. Леони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
27
Милош Пантович
АП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
4-1-1-2-3
3
Дэвидсон
28
2
15
Магне
6
Байе
26
Пальссон
39
Кристи-Дэвис
27
Пантович
7
Нуху
27
Финнбогасон
44
Слонина
4-1-1-3-1
1
Шмейхель
14
Вертонген
6
Дебаст
27
Патрис
6
Аугустинссон
24
Диавара
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
9
Азар
32
Васкес
6
Байе
21
Крал
21
Крал
6
Байе
39
Кристи-Дэвис
11
Битумазала
11
Битумазала
39
Кристи-Дэвис
2
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
2
27
Патрис
54
Сарделла
54
Сарделла
27
Патрис
9
Азар
21
Лонвейк
21
Лонвейк
9
Азар
10
Дрейер
29
Стройкенс
29
Стройкенс
10
Дрейер
Остались в запасе
Эйпен
Андерлехт
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
1
Максим Дюпе
ВР
83
Тристан Дегреф
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
83
Тристан Дегреф
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Эйпен - Андерлехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
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