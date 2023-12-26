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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Эйпен
Оуд-Хеверли - Эйпен: обзор матча 26 декабря 2023
Оуд-Хеверли
26.12.2023, вторник, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Эйпен
1'
Й. Дагур Торстейнссон
28'
Ю. Мазиз
88'
С. Муеанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Эйпен
ГОЛ! 3:0!
С. Муеанта
Пас отдал
К. Н'Дри
88'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Н. Нсинги
79'
Замена
P. Ngawa
️️️️
Ю. Мазиз
78'
Замена
М. Мертенс
️️️️
Й. Брюнес
71'
Замена
С. Муеанта
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
71'
64'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
R. Paeshuyse
61'
Желтая карточка
А. Кристи-Дэвис
Замена
Р. Шломо
️️️️
Э. Банзузи
53'
47'
Желтая карточка
Y. Van Genechten
46'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Б. Байе
Желтая карточка
Э. Банзузи
41'
40'
Замена
Y. Van Genechten
️️️️
Г. Магне
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мазиз
Пас отдал
Й. Брюнес
28'
Желтая карточка
Э. Плетинкс
21'
ГОЛ! 1:0!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
Ю. Мазиз
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
26
Виктор Пальссон
(К)
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Оуд-Хеверли
4
Раз Шломо
ЦЗ
33
Матье Мертенс
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Эйпен
44
Julian Renner
ВР
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
26
Pape Youssou Niang
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
3-3-4
1
Лейсен
3
Мигель
28
Плетинкс
3
Шингтьен
88
Мазиз
20
Саградо
6
Банзузи
8
Схрайверс
14
Брюнес
23
Торстейнссон
9
Нсинги
4-1-4-1-1
15
Магне
25
Филин
28
3
Дэвидсон
6
Байе
18
24
Деом
26
Пальссон
8
Мевальд
7
Нуху
44
Слонина
6
Банзузи
4
Шломо
4
Шломо
6
Банзузи
14
Брюнес
33
Мертенс
33
Мертенс
14
Брюнес
9
Нсинги
11
Н'Дри
11
Н'Дри
9
Нсинги
23
Торстейнссон
10
Муеанта
10
Муеанта
23
Торстейнссон
88
Мазиз
5
5
88
Мазиз
15
Магне
2
2
15
Магне
6
Байе
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
6
Байе
28
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
28
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Эйпен
16
Maxence Prévot
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
44
Julian Renner
ВР
34
Lorenzo Youndje
ЦП
26
Pape Youssou Niang
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
16
Maxence Prévot
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Остались в запасе
44
Julian Renner
ВР
34
Lorenzo Youndje
ЦП
26
Pape Youssou Niang
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Оуд-Хеверли - Эйпен
2
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
6
15
Офсайды
0
4
Количество передач
363
412
Сейвы
6
4
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.79
1.07
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Brent Staessens, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
Новости команд
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Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
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2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
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2023.02.01 09:38
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
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2016.01.31 07:10
2
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
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