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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Эйпен
Антверпен - Эйпен: обзор матча 08 октября 2023
Антверпен
08.10.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Эйпен
14'
А. Вермерен
34'
М. Баликвиша
61'
R. Paeshuyse (АГ)
90'
А. Муджа
11'
И. Нуху
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Эйпен
ГОЛ! 4:1!
А. Муджа
90'
Замена
Д. Керк
️️️️
М. Баликвиша
85'
85'
Замена
Я. Крал
️️️️
Y. Van Genechten
84'
Желтая карточка
Г. Магне
75'
Замена
К. Мевальд
️️️️
И. Нуху
74'
Желтая карточка
Б. Байе
63'
Замена
Н. Битумазала
️️️️
А. Кристи-Дэвис
63'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
А. Финнбогасон
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
R. Paeshuyse
61'
ГОЛ! 2:1!
М. Баликвиша
Пас отдал
А. Вермерен
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Вермерен
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Нуху
Пас отдал
Г. Магне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Милош Пантович
АП
7
Исаак Нуху
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
4-2-1-2-1
1
Бутез
5
Вейндал
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
25
Батай
48
Вермерен
16
Кейта
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Янссен
4-1-1-2-3
15
Магне
28
2
3
Дэвидсон
6
Байе
26
Пальссон
39
Кристи-Дэвис
27
Пантович
27
Финнбогасон
44
Слонина
7
Нуху
7
Баликвиша
9
Керк
9
Керк
7
Баликвиша
2
21
Крал
21
Крал
2
39
Кристи-Дэвис
11
Битумазала
11
Битумазала
39
Кристи-Дэвис
7
Нуху
8
Мевальд
8
Мевальд
7
Нуху
27
Финнбогасон
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Антверпен
Эйпен
1
Сенне Ламменс
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Антони Валенсия
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Антони Валенсия
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Антверпен - Эйпен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
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