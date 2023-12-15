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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Эйпен
Вестерло - Эйпен: обзор матча 15 декабря 2023
Вестерло
15.12.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Эйпен
61'
Н. Мадсен
67'
Н. Мадсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Эйпен
Замена
L. Van Eenoo
️️️️
Н. Мадсен
90'
+5
Замена
Д. Хасполат
️️️️
А. Пьедфорт
89'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
К. Ваэзен
89'
Замена
Э. Дачи
️️️️
Н. Шадли
81'
73'
Замена
Y. Van Genechten
️️️️
R. Paeshuyse
73'
Замена
Ж. Деом
️️️️
К. Мевальд
Желтая карточка
А. Пьедфорт
72'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Мадсен
67'
ГОЛ! 1:0!
Н. Мадсен
Пас отдал
Н. Шадли
61'
59'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
А. Финнбогасон
54'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
Желтая карточка
Э. Байрам
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
(К)
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
3
Bakary Haidara
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Эйпен
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Болат
5
Бос
23
Байрам
46
Пьедфорт
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
8
Сидорчук
24
Мадсен
89
Шадли
7
Йоу
20
Фриган
4-1-3-1-2
15
Магне
28
21
Крал
3
Дэвидсон
6
Байе
26
Пальссон
8
Мевальд
18
7
Нуху
27
Финнбогасон
44
Слонина
46
Пьедфорт
34
Хасполат
34
Хасполат
46
Пьедфорт
Ваэзен
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
Ваэзен
24
Мадсен
8
8
24
Мадсен
89
Шадли
22
Дачи
22
Дачи
89
Шадли
17
Ваэзен
17
Ваэзен
28
2
2
28
8
Мевальд
24
Деом
24
Деом
8
Мевальд
27
Финнбогасон
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Вестерло
Эйпен
20
Ник Гиллекенс
ВР
3
Bakary Haidara
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
3
Bakary Haidara
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
Остались в запасе
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Вестерло - Эйпен
2
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
7
3
Офсайды
1
2
Количество передач
292
231
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.53
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
Новости команд
Все
Вестерло
Эйпен
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
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