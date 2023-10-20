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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Эйпен
Юнион СЖ - Эйпен: обзор матча 20 октября 2023
Юнион СЖ
20.10.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Эйпен
27'
Г. Нильссон
31'
М. Расмуссен
82'
E. Kabangu
81'
В. Пальссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Эйпен
90'
Вторая желтая
Н. Битумазала
87'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
М. Пантович
85'
Желтая карточка
Н. Битумазала
Замена
Р. Сайкс
️️️️
К. Мачида
83'
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
83'
ГОЛ! 3:1!
E. Kabangu
Пас отдал
Н. Садики
82'
81'
ГОЛ! 2:1!
В. Пальссон
Пас отдал
М. Пантович
Замена
E. Kabangu
️️️️
Г. Нильссон
77'
Замена
Н. Садики
️️️️
М. Расмуссен
77'
74'
Замена
Д. Дэвидсон
️️️️
Я. Крал
74'
Замена
Н. Битумазала
️️️️
Б. Байе
64'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
К. Мевальд
Замена
️️️️
Л. Амани
64'
63'
Желтая карточка
К. Мевальд
ГОЛ! 2:0!
М. Расмуссен
Пас отдал
К. Пуэртас
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Нильссон
Пас отдал
Л. Лапуссен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Эйпен
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
27
Милош Пантович
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-1-3-1-1
49
Морис
5
Мак Аллистер
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
34
Ванхутте
10
Амани
20
Расмуссен
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Нильссон
4-1-3-1-2
15
Магне
21
Крал
2
28
6
Байе
26
Пальссон
8
Мевальд
18
27
Пантович
7
Нуху
44
Слонина
28
Мачида
26
Сайкс
26
Сайкс
28
Мачида
20
Расмуссен
27
Садики
27
Садики
20
Расмуссен
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
9
Нильссон
7
7
9
Нильссон
21
Крал
3
Дэвидсон
3
Дэвидсон
21
Крал
6
Байе
11
Битумазала
11
Битумазала
6
Байе
27
Пантович
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
27
Пантович
8
Мевальд
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
8
Мевальд
Остались в запасе
Юнион СЖ
Эйпен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Юнион СЖ - Эйпен
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
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3 : 1
13.04.2024
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