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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Шарлеруа
Эйпен - Шарлеруа: обзор матча 28 октября 2023
Эйпен
28.10.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Шарлеруа
45'
Я. Крал
54'
К. Мевальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Шарлеруа
Желтая карточка
Г. Магне
90'
+1
Желтая карточка
R. Paeshuyse
89'
Замена
Д. Дэвидсон
️️️️
Y. Van Genechten
83'
Замена
А. Филин
️️️️
М. Пантович
83'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
К. Мевальд
72'
72'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
С. Кнежевич
57'
Замена
А. Бернье
️️️️
В. Драгснес
ГОЛ! 2:0!
К. Мевальд
Пас отдал
Г. Магне
54'
46'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Р. Мориока
ГОЛ! 1:0!
Я. Крал
Пас отдал
А. Кристи-Дэвис
45'
34'
Замена
М. Букамир
️️️️
Д. Марк
26'
Желтая карточка
С. Кнежевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
26
Виктор Пальссон
(К)
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Милош Пантович
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
8
Парфе Гуягон
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
21
Жан Рогель
ПП
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
24
Жером Деом
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
4-3-2-2
28
21
Крал
2
15
Магне
26
Пальссон
18
8
Мевальд
27
Пантович
39
Кристи-Дэвис
7
Нуху
44
Слонина
4-1-3-1-1
12
Коффи
5
Кнежевич
25
Андреу
25
Марк
20
Драгснес
23
Илаймахаритра
21
Рогель
8
Зорган
8
Гуягон
88
Мориока
9
Штулич
2
3
Дэвидсон
3
Дэвидсон
2
27
Пантович
25
Филин
25
Филин
27
Пантович
8
Мевальд
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
8
Мевальд
25
Марк
44
Букамир
44
Букамир
25
Марк
20
Драгснес
17
Бернье
17
Бернье
20
Драгснес
5
Кнежевич
38
Хейманс
38
Хейманс
5
Кнежевич
88
Мориока
20
Баджи
20
Баджи
88
Мориока
Остались в запасе
Эйпен
Шарлеруа
6
Брэндон Байе
ОП
24
Жером Деом
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
6
Брэндон Байе
ОП
24
Жером Деом
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Эйпен - Шарлеруа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Kehrweg Stadium, Eupen
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