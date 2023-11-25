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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Эйпен
Серкль Брюгге - Эйпен: обзор матча 25 ноября 2023
Серкль Брюгге
25.11.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Эйпен
46'
А. Минда
90+6'
К. Олаигбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Эйпен
ГОЛ! 2:0!
К. Олаигбе
Пас отдал
Б. Попович
90'
+6
Замена
С. Мянго
️️️️
N. De Wilde
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
К. Мевальд
90'
+2
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
К. Мевальд
82'
Замена
Ж. Деом
️️️️
М. Пантович
Замена
Б. Попович
️️️️
Я. Гбоу
81'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
А. Минда
72'
69'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Р. Чарльз-Кук
60'
Желтая карточка
Я. Крал
57'
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
Желтая карточка
N. De Wilde
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Минда
46'
Желтая карточка
Ф. Назинью
41'
Желтая карточка
Ф. Лемарешаль
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
26
Виктор Пальссон
(К)
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
27
Милош Пантович
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Эйпен
25
Александр Филин
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
24
Жером Деом
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
3-4-2-2
20
Назинью
2
Даланд
41
Сике
5
Уткус
27
Минда
80
Лемарешаль
27
34
Гбоу
24
Сомерс
17
9
Данке
4-4-1-2
15
Магне
28
21
Крал
3
Дэвидсон
18
8
Мевальд
77
Чарльз-Кук
26
Пальссон
27
Пантович
7
Нуху
44
Слонина
34
Гбоу
5
Попович
5
Попович
34
Гбоу
27
13
Мянго
13
Мянго
27
27
Минда
11
Олаигбе
11
Олаигбе
27
Минда
27
Пантович
24
Деом
24
Деом
27
Пантович
8
Мевальд
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
8
Мевальд
77
Чарльз-Кук
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Эйпен
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
25
Александр Филин
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Остались в запасе
25
Александр Филин
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Серкль Брюгге - Эйпен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Michiel Allaerts, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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