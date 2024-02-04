Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Мехелен
Эйпен - Мехелен: обзор матча 04 февраля 2024
Эйпен
04.02.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Мехелен
64'
Д. Фулон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Мехелен
Красная карточка
Ж. Деом
90'
+7
90'
+3
Замена
Б. Бафдили
️️️️
Л. Лаубербах
90'
+3
Замена
D. Asare
️️️️
Ж. Хайреманс
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Д. Дэвидсон
86'
Замена
Я. Крал
️️️️
К. Мевальд
86'
83'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Б. Антонио
Желтая карточка
А. Филин
77'
64'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фулон
Пас отдал
Р. Скофс
63'
Замена
Р. Скофс
️️️️
П. Пфлюке
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
М. Пантович
63'
63'
Замена
М. Гарананга
️️️️
С. Уолш
Замена
И. Нуху
️️️️
Р. Чарльз-Кук
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
35
Борис Ламберт
(К)
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
27
Милош Пантович
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
28
Керим Мрабти
(К)
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Эйпен
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Мехелен
37
Thibau Loeman
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Noe Rottiers
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
40
Dirk Asare
ЦП
34
Isaac Asante
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
3-2-4-1-1
2
25
Филин
35
Ламберт
3
Дэвидсон
15
Магне
26
Пальссон
77
Чарльз-Кук
18
8
Мевальд
27
Пантович
44
Слонина
4-1-2-3
1
14
Уолш
4
Бейтс
33
5
Фулон
17
Мукау
11
Хайреманс
14
Пфлюке
29
Антонио
28
Мрабти
29
Лаубербах
3
Дэвидсон
20
Паттинама
20
Паттинама
3
Дэвидсон
8
Мевальд
21
Крал
21
Крал
8
Мевальд
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
27
Пантович
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
27
Пантович
14
Уолш
24
Гарананга
24
Гарананга
14
Уолш
29
Лаубербах
11
Бафдили
11
Бафдили
29
Лаубербах
14
Пфлюке
17
Скофс
17
Скофс
14
Пфлюке
11
Хайреманс
40
40
11
Хайреманс
29
Антонио
6
6
29
Антонио
Остались в запасе
Эйпен
Мехелен
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
37
Thibau Loeman
ЦЗ
12
Noe Rottiers
ЦЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
37
Thibau Loeman
ЦЗ
12
Noe Rottiers
ЦЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Эйпен - Мехелен
1
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
17
8
Офсайды
2
2
Количество передач
494
456
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.25
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Kehrweg Stadium, Eupen
Новости команд
Все
Эйпен
Мехелен
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+