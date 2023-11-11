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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - РВДМ Брюссель
Эйпен - РВДМ Брюссель: обзор матча 11 ноября 2023
Эйпен
11.11.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
РВДМ Брюссель
30'
И. Нуху
35'
К. Мерсье
66'
S. Abe
87'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - РВДМ Брюссель
90'
+3
Замена
S. Diallo
️️️️
И. Камара
89'
Замена
Ю. Коне
️️️️
К. Мерсье
89'
Замена
N. Dailly
️️️️
М. Гейе
87'
ГОЛ! 1:3!
R.
Пас отдал
М. Гейе
Замена
Ж. Деом
️️️️
Y. Van Genechten
86'
82'
Желтая карточка
М. Гейе
70'
Желтая карточка
П. Двомо
68'
Замена
R.
️️️️
Ж. Рен-Аделед
68'
Замена
М. Сиссако
️️️️
Д. Эри
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
И. Нуху
68'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
М. Пантович
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
S. Abe
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
40'
Желтая карточка
И. Камара
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Мерсье
Пас отдал
Д. Эри
ГОЛ! 1:0!
И. Нуху
30'
6'
Желтая карточка
Д. Эри
Желтая карточка
К. Мевальд
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
26
Виктор Пальссон
(К)
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
27
Милош Пантович
АП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
7
Исаак Нуху
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
РВДМ Брюссель
4
Клаус
(К)
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
7
Илай Камара
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Эйпен
30
Ян Горенц
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
24
Жером Деом
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
23
Romildo
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
4-3-2-2
28
21
Крал
2
15
Магне
26
Пальссон
18
8
Мевальд
39
Кристи-Дэвис
27
Пантович
44
Слонина
7
Нуху
3-4-4
4
Клаус
44
7
Камара
14
Двомо
13
30
Мерсье
11
Рен-Аделед
19
Эри
30
Абнер
29
Гейе
33
2
24
Деом
24
Деом
2
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
27
Пантович
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
27
Пантович
30
Мерсье
99
Коне
99
Коне
30
Мерсье
19
Эри
5
Сиссако
5
Сиссако
19
Эри
7
Камара
28
28
7
Камара
11
Рен-Аделед
23
23
11
Рен-Аделед
29
Гейе
11
11
29
Гейе
Остались в запасе
Эйпен
РВДМ Брюссель
30
Ян Горенц
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
28
Guillaume Hubert
ВР
27
Rikelmi
ЦФ
Остались в запасе
30
Ян Горенц
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
27
Rikelmi
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Эйпен - РВДМ Брюссель
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Kehrweg Stadium, Eupen
Новости команд
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Эйпен
РВДМ Брюссель
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2024.06.18 18:08
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28 марта
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2025.01.22 23:42
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