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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Эйпен
Мехелен - Эйпен: обзор матча 02 сентября 2023
Мехелен
02.09.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Эйпен
81'
Л. Лаубербах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Эйпен
87'
Замена
Я. Крал
️️️️
Д. Дэвидсон
Замена
Т. Раемакерс
️️️️
Р. Скофс
86'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Н. Сторм
86'
85'
Желтая карточка
Б. Ламберт
84'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Б. Байе
84'
Замена
T. Alloh
️️️️
Y. Van Genechten
ГОЛ! 1:0!
Л. Лаубербах
Пас отдал
Р. Бельгали
81'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Ж. Хайреманс
77'
72'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
И. Нуху
Замена
П. Пфлюке
️️️️
М. Конате
63'
Замена
Р. Бельгали
️️️️
С. Уолш
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
27
Милош Пантович
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Мехелен
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
4-1-1-1-3
1
5
Фулон
30
4
Бейтс
14
Уолш
8
Конате
17
Скофс
11
Хайреманс
29
Лаубербах
10
Сторм
28
Мрабти
3-3-1-1-3
28
35
Ламберт
2
15
Магне
6
Байе
3
Дэвидсон
26
Пальссон
27
Пантович
7
Нуху
27
Финнбогасон
44
Слонина
14
Уолш
45
Бельгали
45
Бельгали
14
Уолш
8
Конате
14
Пфлюке
14
Пфлюке
8
Конате
10
Сторм
6
6
10
Сторм
17
Скофс
28
Раемакерс
28
Раемакерс
17
Скофс
11
Хайреманс
14
Маледе
14
Маледе
11
Хайреманс
3
Дэвидсон
21
Крал
21
Крал
3
Дэвидсон
2
29
29
2
6
Байе
24
Деом
24
Деом
6
Байе
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
Остались в запасе
Мехелен
Эйпен
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Стивен Дефур
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Мехелен - Эйпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
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