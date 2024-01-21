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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Эйпен
РВДМ Брюссель - Эйпен: обзор матча 21 января 2024
РВДМ Брюссель
21.01.2024, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Эйпен
58'
Р. Эмон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Эйпен
83'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
И. Нуху
83'
Замена
Я. Крал
️️️️
А. Филин
Замена
К. Мерсье
️️️️
M. Biron
81'
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
П. Двомо
75'
Замена
М. Самбу
️️️️
Ф. Сампайо
75'
70'
Замена
Б. Байе
️️️️
Б. Ламберт
64'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Р. Эмон
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эмон
Пас отдал
Г. Магне
Желтая карточка
Ф. Сампайо
49'
35'
Желтая карточка
Б. Ламберт
Желтая карточка
F. Le Joncour
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
35
Борис Ламберт
(К)
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
20
Theo Gece
ЦФ
Эйпен
21
Ян Крал
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Милош Пантович
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
3-2-2-4
14
Сампайо
3
19
Сарр
30
Абнер
7
Камара
14
Двомо
11
Рен-Аделед
33
29
Гейе
7
99
3-2-3-1-2
35
Ламберт
25
Филин
28
15
Магне
3
Дэвидсон
8
Мевальд
24
Деом
26
Пальссон
7
Нуху
44
Слонина
9
Эмон
14
Сампайо
70
Самбу
70
Самбу
14
Сампайо
7
30
Мерсье
30
Мерсье
7
14
Двомо
8
Да Силва
8
Да Силва
14
Двомо
25
Филин
21
Крал
21
Крал
25
Филин
35
Ламберт
6
Байе
6
Байе
35
Ламберт
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
9
Эмон
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
9
Эмон
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Эйпен
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
43
David Sousa
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
20
Theo Gece
ЦФ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Милош Пантович
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
43
David Sousa
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
20
Theo Gece
ЦФ
Остались в запасе
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Милош Пантович
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча РВДМ Брюссель - Эйпен
2
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
13
13
Офсайды
1
5
Количество передач
353
370
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.3
1.33
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Edmond Machtens Stadium, Brussels
Новости команд
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РВДМ Брюссель
Эйпен
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