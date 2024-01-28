Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Антверпен
Эйпен - Антверпен: обзор матча 28 января 2024
Эйпен
28.01.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Антверпен
30'
Б. Байе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Антверпен
Замена
Я. Крал
️️️️
К. Мевальд
90'
+2
Желтая карточка
Р. Эмон
81'
79'
Замена
К. Корбани
️️️️
Ю. Эккеленкамп
79'
Замена
Д. Керк
️️️️
Ч. Эджуке
79'
Замена
Я. Ондрейка
️️️️
А. Муджа
69'
Пенальти не реализован!
В. Янссен
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
68'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
И. Нуху
67'
Замена
Р. Эмон
️️️️
А. Финнбогасон
67'
Замена
М. Пантович
️️️️
Ж. Деом
67'
54'
Желтая карточка
З. ван ден Бош
46'
Замена
М. Думбия
️️️️
О. Вейндал
45'
+2
Желтая карточка
В. Янссен
Желтая карточка
А. Финнбогасон
45'
ГОЛ! 1:0!
Б. Байе
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
35
Борис Ламберт
(К)
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Эйпен
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
27
Милош Пантович
АП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
17
Маамаду Думбия
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
87
Davino Verhulst
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
4-1-3-1-2
3
Дэвидсон
28
35
Ламберт
15
Магне
6
Байе
26
Пальссон
8
Мевальд
24
Деом
7
Нуху
44
Слонина
27
Финнбогасон
2-1-3-2-2
1
Бутез
23
Алдервейрелд
5
Вейндал
16
Кейта
4
ван ден Бош
46
Смитс
32
Эккеленкамп
7
Муджа
21
Эджуке
99
Иленихена
14
Янссен
8
Мевальд
21
Крал
21
Крал
8
Мевальд
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
24
Деом
27
Пантович
27
Пантович
24
Деом
27
Финнбогасон
9
Эмон
9
Эмон
27
Финнбогасон
32
Эккеленкамп
20
Корбани
20
Корбани
32
Эккеленкамп
5
Вейндал
17
Думбия
17
Думбия
5
Вейндал
7
Муджа
11
Ондрейка
11
Ондрейка
7
Муджа
21
Эджуке
9
Керк
9
Керк
21
Эджуке
Остались в запасе
Эйпен
Антверпен
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Сенне Ламменс
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
87
Davino Verhulst
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
Остались в запасе
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
87
Davino Verhulst
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Эйпен - Антверпен
3
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
8
Офсайды
2
0
Количество передач
335
532
Сейвы
3
2
Точность передач %
69
80
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.68
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Kehrweg Stadium, Eupen
Новости команд
Все
Эйпен
Антверпен
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+