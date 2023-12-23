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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Юнион СЖ
Эйпен - Юнион СЖ: обзор матча 23 декабря 2023
Эйпен
23.12.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Юнион СЖ
66'
Д. Дэвидсон
21'
М. Амура
23'
К. Пуэртас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Юнион СЖ
83'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
М. Амура
82'
Желтая карточка
Л. Амани
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
R. Paeshuyse
81'
Замена
Н. Битумазала
️️️️
Б. Байе
81'
78'
Замена
Н. Садики
️️️️
Ш. Ванхутте
78'
Замена
К. Терхо
️️️️
Л. Лапуссен
ГОЛ! 1:2!
Д. Дэвидсон
Пас отдал
Р. Чарльз-Кук
66'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Г. Магне
63'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
И. Нуху
63'
Желтая карточка
R. Paeshuyse
57'
Желтая карточка
И. Нуху
54'
Замена
А. Филин
️️️️
Я. Крал
46'
Желтая карточка
Я. Крал
45'
23'
ГОЛ! 0:2!
К. Пуэртас
Пас отдал
Ш. Ванхутте
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Амура
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
(К)
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Эйпен
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
32
Tiago Gomes
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
3-3-3-1-1
28
21
Крал
2
3
Дэвидсон
6
Байе
15
Магне
26
Пальссон
8
Мевальд
18
7
Нуху
44
Слонина
4-1-2-1-2
49
Морис
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
28
Мачида
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
10
Амани
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Амура
13
Родригес
21
Крал
25
Филин
25
Филин
21
Крал
6
Байе
11
Битумазала
11
Битумазала
6
Байе
15
Магне
24
Деом
24
Деом
15
Магне
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
28
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
28
34
Ванхутте
27
Садики
27
Садики
34
Ванхутте
94
Лапуссен
17
Терхо
17
Терхо
94
Лапуссен
9
Амура
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Амура
Остались в запасе
Эйпен
Юнион СЖ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
73
Йоахим Имбрехт
ВР
32
Tiago Gomes
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
32
Tiago Gomes
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Эйпен - Юнион СЖ
4
1
Всего ударов по воротам
1
20
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
14
Нарушения
15
8
Офсайды
4
1
Количество передач
320
567
Сейвы
6
0
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.63
2.31
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Kehrweg Stadium, Eupen
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