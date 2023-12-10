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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Генк
Эйпен - Генк: обзор матча 10 декабря 2023
Эйпен
10.12.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Генк
64'
Р. Чарльз-Кук
45+2'
Й. Сор
55'
Д. Пайнтсил
90+1'
Т. Арокодаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Генк
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Т. Арокодаре
Замена
Ж. Деом
️️️️
Б. Байе
87'
80'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Й. Сор
80'
Замена
М. Галарса
️️️️
Б. Эль-Ханнус
79'
Желтая карточка
К. Куэста
Замена
Н. Битумазала
️️️️
А. Финнбогасон
74'
Замена
А. Филин
️️️️
Я. Крал
74'
ГОЛ! 1:2!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
К. Мевальд
64'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
А. Кристи-Дэвис
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
52'
Желтая карточка
А. Фадера
Замена
К. Мевальд
️️️️
М. Пантович
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Й. Сор
Пас отдал
Б. Хейнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
(К)
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Милош Пантович
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Эйпен
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
24
Жером Деом
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-1-1-3-2
3
Дэвидсон
28
21
Крал
15
Магне
6
Байе
26
Пальссон
7
Нуху
27
Пантович
39
Кристи-Дэвис
27
Финнбогасон
44
Слонина
4-3-3
26
Вандевордт
27
Муньос
15
Садик
46
Куэста
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Сор
11
Эль-Ханнус
39
Фадера
21
Крал
25
Филин
25
Филин
21
Крал
27
Финнбогасон
11
Битумазала
11
Битумазала
27
Финнбогасон
6
Байе
24
Деом
24
Деом
6
Байе
27
Пантович
8
Мевальд
8
Мевальд
27
Пантович
39
Кристи-Дэвис
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
39
Кристи-Дэвис
11
Эль-Ханнус
5
Галарса
5
Галарса
11
Эль-Ханнус
11
Сор
99
Арокодаре
99
Арокодаре
11
Сор
Остались в запасе
Эйпен
Генк
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
39
Майк Пендерс
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Эйпен - Генк
2
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
4
Количество передач
160
297
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.24
0.63
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Kehrweg Stadium, Eupen
Новости команд
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11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
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8
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19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
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Опубликована сетка Лиги Европы до финала
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