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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Эйпен
Гент - Эйпен: обзор матча 24 сентября 2023
Гент
24.09.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Эйпен
49'
С. Кумс
58'
Т. Тиссудали
27'
М. Пантович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Эйпен
87'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
85'
Желтая карточка
Я. Крал
80'
Замена
Я. Крал
️️️️
И. Нуху
Замена
П. Геркенс
️️️️
У. Кюйперс
79'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
М. Фофана
79'
72'
Замена
Н. Битумазала
️️️️
А. Кристи-Дэвис
71'
Желтая карточка
М. Пантович
ГОЛ! 2:1!
Т. Тиссудали
58'
53'
Желтая карточка
T. Alloh
Пенальти не реализован!
У. Кюйперс
49'
ГОЛ! 1:1!
С. Кумс
49'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Э. Юлсагер
46'
Красная карточка
Д. Орбан
44'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Пантович
Пас отдал
T. Alloh
16'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
Y. Van Genechten
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Милош Пантович
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Гент
33
Дави Руф
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
4-3-1-2
1
Нарди
27
Кандусс
16
Гандельман
3
Браун
4
Ватанабе
18
Самуас
17
Юлсагер
4
де Сар
39
Фофана
99
Кюйперс
99
Орбан
4-1-1-2-3
28
29
2
3
Дэвидсон
6
Байе
26
Пальссон
39
Кристи-Дэвис
27
Пантович
27
Финнбогасон
7
Нуху
44
Слонина
39
Фофана
33
Торунарига
33
Торунарига
39
Фофана
99
Кюйперс
18
Геркенс
18
Геркенс
99
Кюйперс
17
Юлсагер
9
Тиссудали
9
Тиссудали
17
Юлсагер
7
Нуху
21
Крал
21
Крал
7
Нуху
39
Кристи-Дэвис
11
Битумазала
11
Битумазала
39
Кристи-Дэвис
2
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
2
Остались в запасе
Гент
Эйпен
33
Дави Руф
ВР
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
24
Свен Кумс
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
24
Свен Кумс
ЦП
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
34
Lorenzo Youndje
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Гент - Эйпен
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
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