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    Андрес Палоп - статистика

    Вратарь
    Имя Андрес
    Фамилия Палоп
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 октября 1973 (49 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 17 -23 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.06.2013 1' -90' Севилья (Севилья) 4:3 Валенсия (Валенсия)
    18.05.2013 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    12.05.2013 Был в запасе Малага (Малага) 0:0 Севилья (Севилья)
    05.05.2013 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Эспаньол (Барселона)
    28.04.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Севилья (Севилья)
    21.04.2013 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    12.04.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:3 Севилья (Севилья)
    08.04.2013 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    31.03.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:0 Севилья (Севилья)
    17.03.2013 1' -90' Севилья (Севилья) 4:0 Сарагоса (Сарагоса)
    10.03.2013 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:1 Севилья (Севилья)
    05.03.2013 Был в запасе Севилья (Севилья) 4:1 Сельта (Виго)
    19.01.2013 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Севилья (Севилья)
    13.01.2013 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:0 Севилья (Севилья)
    06.01.2013 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    21.12.2012 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Севилья (Севилья)
    16.12.2012 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:2 Малага (Малага)
    08.12.2012 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:2 Севилья (Севилья)
    04.12.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    25.11.2012 1' -90' Атлетико (Мадрид) 4:0 Севилья (Севилья)
    19.11.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 5:1 Бетис (Севилья)
    58'
    11.11.2012 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Севилья (Севилья)
    05.11.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 0:0 Леванте (Валенсия)
    28.10.2012 1' -90' Сарагоса (Сарагоса) 2:1 Севилья (Севилья)
    22.10.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 3:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    05.10.2012 1' -90' Сельта (Виго) 2:0 Севилья (Севилья)
    29.09.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 2:3 Барселона (Барселона)
    24.09.2012 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:2 Севилья (Севилья)
    15.09.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Реал (Мадрид)
    02.09.2012 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Севилья (Севилья)
    26.08.2012 35' -90' Гранада (Гранада) 1:1 Севилья (Севилья)
    18.08.2012 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
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