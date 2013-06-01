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Андрес Палоп
Статистика
Андрес Палоп - статистика
Завершил карьеру
22 октября 1973 (52)
#25 | Вратарь
184 см | 75 кг
Испания
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
17
-23
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
4 : 3
01.06.2013
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
1 : 2
18.05.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Малага
0 : 0
12.05.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3 : 0
05.05.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
1 : 1
28.04.2013
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
0 : 1
21.04.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
3 : 3
12.04.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
2 : 1
08.04.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 0
31.03.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4 : 0
17.03.2013
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
2 : 1
10.03.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
4 : 1
05.03.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
19.01.2013
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
2 : 0
13.01.2013
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1 : 0
06.01.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
21.12.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
0 : 2
16.12.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 2
08.12.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 2
04.12.2012
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
4 : 0
25.11.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
5 : 1
19.11.2012
Бетис
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
11.11.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
0 : 0
05.11.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2 : 1
28.10.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
3 : 2
22.10.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
2 : 0
05.10.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
2 : 3
29.09.2012
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0 : 2
24.09.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 0
15.09.2012
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 0
02.09.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
1 : 1
26.08.2012
Севилья
35' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
18.08.2012
Хетафе
Был в запасе
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