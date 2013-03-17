|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|17
|-23
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2013
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|4:3
|Валенсия (Валенсия)
|18.05.2013
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эспаньол (Барселона)
|28.04.2013
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|12.04.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Севилья (Севилья)
|08.04.2013
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|31.03.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|17.03.2013
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|4:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|05.03.2013
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|4:1
|Сельта (Виго)
|19.01.2013
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|13.01.2013
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|06.01.2013
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|21.12.2012
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|16.12.2012
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Малага (Малага)
|08.12.2012
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|04.12.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.11.2012
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Севилья (Севилья)
|19.11.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|58'
|11.11.2012
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|05.11.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|28.10.2012
|1' -90'
|Сарагоса (Сарагоса)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|22.10.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|05.10.2012
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|29.09.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|24.09.2012
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|15.09.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|02.09.2012
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|26.08.2012
|35' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|18.08.2012
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)