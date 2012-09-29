Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 29 сентября 2012
Севилья
29.09.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
26'
П. Троховски
48'
А. Негредо
53'
С. Фабрегас
89'
С. Фабрегас
90+3'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
Желтая карточка
А. Ботиа
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
89'
ГОЛ! 2:2!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
Замена
А. Луна
️️️️
А. Негредо
81'
79'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Д. Алвес
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
И. Ракитич
77'
76'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Бускетс
75'
Желтая карточка
Педро
Красная карточка
Г. Медель
72'
70'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
69'
Желтая карточка
С. Бускетс
53'
ГОЛ! 2:1!
С. Фабрегас
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
Г. Медель
48'
Замена
Ману
️️️️
П. Троховски
38'
Желтая карточка
И. Ракитич
29'
ГОЛ! 1:0!
П. Троховски
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛП
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
3-3-3-1
25
Палоп
16
Навас
4
Спахич
4
Ботиа
3
Наварро
17
Медель
11
Сисиньо
15
Троховски
23
Мадуро
11
Ракитич
21
Негредо
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
8
Сонг
14
Маскерано
18
Альба
6
Хави
5
Бускетс
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
21
Негредо
13
Луна
13
Луна
21
Негредо
11
Ракитич
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
11
Ракитич
15
Троховски
7
Ману
7
Ману
15
Троховски
5
Бускетс
6
Алькантара
6
Алькантара
5
Бускетс
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
10
Алвес
7
Вилья
7
Вилья
10
Алвес
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Диего Лопес
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Севилья - Барселона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Севилья
Барселона
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+