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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вальядолид
Севилья - Вальядолид: обзор матча 04 декабря 2012
Севилья
04.12.2012, вторник, 00:30
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Вальядолид
50'
Манушу (АГ)
2'
П. Эберт
12'
О. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вальядолид
90'
+3
Желтая карточка
В. Перес
90'
+1
Желтая карточка
А. Буэно
89'
Желтая карточка
К. Пенья
84'
Замена
А. Буэно
️️️️
Омар
81'
Замена
К. Пенья
️️️️
Х. Руэда
80'
Желтая карточка
Д. Эрнандес
Замена
А. Рубио
️️️️
Д. Перотти
78'
74'
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
72'
Желтая карточка
П. Эберт
Вторая желтая
Г. Медель
63'
Желтая карточка
Кала
54'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Х. Мадуро
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Манушу
50'
Желтая карточка
Г. Медель
44'
Желтая карточка
Ф. Наварро
42'
Замена
Б. Рабельо
️️️️
Сисиньо
27'
12'
ГОЛ! 0:2!
О. Гонсалес
Пас отдал
П. Эберт
11'
Желтая карточка
А. Рукавина
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Эберт
Пас отдал
О. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
17
Хави Эрвас
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Алекс Рубио
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
3-3-1-2
25
Палоп
16
Кала
4
Ботиа
23
Мадуро
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
19
Рейес
8
Перотти
90
Диавара
4-1-4-1
25
Эрнандес
4
Валиенте
2
Рукавина
18
Руэда
18
Баленсиага
20
Перес
10
Гонсалес
7
Омар
18
Рубио
20
Эберт
9
Манушу
11
Сисиньо
10
Рабельо
10
Рабельо
11
Сисиньо
8
Перотти
22
Рубио
22
Рубио
8
Перотти
23
Мадуро
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
23
Мадуро
18
Руэда
17
Пенья
17
Пенья
18
Руэда
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
7
Омар
19
Буэно
19
Буэно
7
Омар
Остались в запасе
Севилья
Вальядолид
17
Хави Эрвас
ЦП
13
Диего Лопес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
25
Хайме Хименес
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
13
Диего Лопес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Севилья - Вальядолид
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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