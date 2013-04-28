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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Севилья
Вальядолид - Севилья: обзор матча 28 апреля 2013
Вальядолид
28.04.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
41'
Х. Гуэрра
62'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Севилья
Желтая карточка
П. Эберт
67'
Замена
А. Буэно
️️️️
Д. Ларссон
66'
64'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Эрвас
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Желтая карточка
М. Валиенте
61'
58'
Замена
А. Морено
️️️️
Кала
55'
Желтая карточка
Х. Эрвас
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
П. Эберт
41'
3'
Желтая карточка
Кала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Севилья
23
Хулиан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
11
Сисиньо
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Ману
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-1-3-2
25
Хименес
18
Баленсиага
4
Валиенте
2
Рукавина
18
Руэда
20
Перес
20
Эберт
18
Рубио
10
Гонсалес
12
Ларссон
24
Гуэрра
3-2-3-1
25
Палоп
17
Фасио
23
Мадуро
16
Кала
16
Навас
3
Наварро
17
Эрвас
19
Рейес
11
Ракитич
21
Негредо
12
Ларссон
19
Буэно
19
Буэно
12
Ларссон
16
Кала
5
Морено
5
Морено
16
Кала
17
Эрвас
8
Перотти
8
Перотти
17
Эрвас
Остались в запасе
Вальядолид
Севилья
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вальядолид - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Хосе Соррилья
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