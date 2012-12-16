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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Малага
Севилья - Малага: обзор матча 16 декабря 2012
Севилья
16.12.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 2
Завершен
Малага
50'
М. Демичелис
70'
Элизеу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Малага
79'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Иско
77'
Желтая карточка
С. Санчес
71'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Хоакин
70'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Элизеу
Красная карточка
Ф. Фасио
69'
Замена
Ману
️️️️
И. Ракитич
69'
62'
Желтая карточка
И. Камачо
Желтая карточка
Э. Спахич
59'
Замена
Сисиньо
️️️️
Коке
57'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Ж. Кондогбиа
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Демичелис
Пас отдал
Хоакин
46'
Замена
С. Санчес
️️️️
М. Итурра
36'
Желтая карточка
Велигтон
35'
Желтая карточка
М. Итурра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
7
Ману
АП
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
3-3-2-2
13
Лопес
23
Коке
4
Спахич
17
Фасио
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
19
Кондогбиа
11
Ракитич
8
Перотти
21
Негредо
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Гамес
18
Монреаль
4
Камачо
16
Итурра
17
Хоакин
22
Иско
24
Санта Крус
23
Коке
11
Сисиньо
11
Сисиньо
23
Коке
19
Кондогбиа
19
Рейес
19
Рейес
19
Кондогбиа
11
Ракитич
7
Ману
7
Ману
11
Ракитич
16
Итурра
20
Санчес
20
Санчес
16
Итурра
22
Иско
20
Портильо
20
Портильо
22
Иско
17
Хоакин
16
Савиола
16
Савиола
17
Хоакин
Остались в запасе
Севилья
Малага
17
Хави Эрвас
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Идрисс Камени
ВР
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Севилья - Малага
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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