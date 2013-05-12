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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 12 мая 2013
Малага
12.05.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
Желтая карточка
Д. Лугано
87'
87'
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Хоакин
82'
Желтая карточка
Ж. Баптиста
80'
79'
Желтая карточка
Г. Медель
77'
Желтая карточка
Ману
70'
Замена
Сисиньо
️️️️
Коке
59'
Замена
Ману
️️️️
Д. Перотти
50'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Антунеш
️️️️
Элизеу
47'
Замена
Дуда
️️️️
П. Моралес
45'
Желтая карточка
Х. Гамес
40'
Желтая карточка
Иско
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
77
Педро Моралес
ЛП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
35
Поль
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Лукас Пиазон
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-3-2-1
13
Камени
19
Элизеу
14
Лугано
3
Велигтон
18
Гамес
77
Моралес
4
Камачо
16
Итурра
22
Иско
17
Хоакин
10
Баптиста
3-3-2-2
34
Бету
23
Коке
5
Морено
16
Кала
16
Навас
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
19
Кондогбиа
8
Перотти
21
Негредо
19
Элизеу
5
Антунеш
5
Антунеш
19
Элизеу
77
Моралес
17
Дуда
17
Дуда
77
Моралес
17
Хоакин
24
Санта Крус
24
Санта Крус
17
Хоакин
19
Кондогбиа
23
Мадуро
23
Мадуро
19
Кондогбиа
23
Коке
11
Сисиньо
11
Сисиньо
23
Коке
8
Перотти
7
Ману
7
Ману
8
Перотти
Остались в запасе
Малага
Севилья
35
Поль
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
35
Поль
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Малага - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Ла Росаледа
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