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    Данило - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Данило
    Фамилия Ларангейра
    Команда Парма
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 мая 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 35 0 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Дженоа (Генуя)
    08.05.2021 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    02.05.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 3:3 Фиорентина (Флоренция)
    25.04.2021 1' -90' Аталанта (Бергамо) 5:0 Болонья (Болонья)
    44'
    21.04.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Торино (Турин)
    81'
    18.04.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 4:1 Специя (Ла Специя)
    54'
    11.04.2021 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    03.04.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Интер (Милан)
    20.03.2021 1' -90' Кротоне (Кротоне) 2:3 Болонья (Болонья)
    81'
    14.03.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 3:1 Сампдория (Генуя)
    07.03.2021 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:1 Болонья (Болонья)
    27.02.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Лацио (Рим)
    9'
    20.02.2021 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Болонья (Болонья)
    12.02.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    07.02.2021 1' -90' Парма (Парма) 0:3 Болонья (Болонья)
    30.01.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Милан (Милан)
    24.01.2021 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Болонья (Болонья)
    16.01.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Верона (Верона)
    09.01.2021 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    06.01.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    03.01.2021 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:0 Болонья (Болонья)
    23.12.2020 1' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    20.12.2020 1' -90' Торино (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    16.12.2020 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    13.12.2020 1' -90' Болонья (Болонья) 1:5 Рома (Рим)
    05.12.2020 1' -90' Интер (Милан) 3:1 Болонья (Болонья)
    74'
    29.11.2020 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    22.11.2020 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    08.11.2020 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Наполи (Неаполь)
    27'
    31.10.2020 1' -90' Болонья (Болонья) 3:2 Кальяри (Кальяри)
    37'
    24.10.2020 1' -90' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    18.10.2020 1' -90' Болонья (Болонья) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    04.10.2020 18' -90' Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
    28.09.2020 1' -90' Болонья (Болонья) 4:1 Парма (Парма)
    21.09.2020 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
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