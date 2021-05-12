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Данило
Статистика
Данило - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1984 (42)
#5 | Защитник
182 см | 73 кг
Бразилия | Италия
Статистика
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Трансферы
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
35
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0 : 2
12.05.2021
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
08.05.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 3
02.05.2021
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
5 : 0
25.04.2021
Болонья
1' - 90'
44'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1 : 1
21.04.2021
Торино
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4 : 1
18.04.2021
Специя
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1 : 0
11.04.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0 : 1
03.04.2021
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2 : 3
20.03.2021
Болонья
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3 : 1
14.03.2021
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3 : 1
07.03.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2 : 0
27.02.2021
Лацио
1' - 90'
9'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1 : 1
20.02.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1 : 1
12.02.2021
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0 : 3
07.02.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 2
30.01.2021
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2 : 0
24.01.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 0
16.01.2021
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2 : 0
09.01.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 2
06.01.2021
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0 : 0
03.01.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2 : 2
23.12.2020
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 1
20.12.2020
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2 : 2
16.12.2020
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 5
13.12.2020
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3 : 1
05.12.2020
Болонья
1' - 90'
74'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
29.11.2020
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
1 : 2
22.11.2020
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
08.11.2020
Наполи
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3 : 2
31.10.2020
Кальяри
1' - 90'
37'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2020
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
3 : 4
18.10.2020
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Беневенто
1 : 0
04.10.2020
Болонья
18' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
4 : 1
28.09.2020
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 0
21.09.2020
Болонья
1' - 90'
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