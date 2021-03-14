Данило - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Ларангейра
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Ларангейра
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|35
|0
|1
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Дженоа (Генуя)
|08.05.2021
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|02.05.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Фиорентина (Флоренция)
|25.04.2021
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|5:0
|Болонья (Болонья)
|44'
|21.04.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Торино (Турин)
|81'
|18.04.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|4:1
|Специя (Ла Специя)
|54'
|11.04.2021
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|03.04.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Интер (Милан)
|20.03.2021
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|81'
|14.03.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|07.03.2021
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|27.02.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лацио (Рим)
|9'
|20.02.2021
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|12.02.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.02.2021
|1' -90'
|Парма (Парма)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|30.01.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Милан (Милан)
|24.01.2021
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|16.01.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Верона (Верона)
|09.01.2021
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|06.01.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|03.01.2021
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|23.12.2020
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|20.12.2020
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|16.12.2020
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|13.12.2020
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:5
|Рома (Рим)
|05.12.2020
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|74'
|29.11.2020
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|22.11.2020
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|08.11.2020
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|27'
|31.10.2020
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Кальяри (Кальяри)
|37'
|24.10.2020
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|18.10.2020
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.10.2020
|18' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|28.09.2020
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|4:1
|Парма (Парма)
|21.09.2020
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)