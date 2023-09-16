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Данило
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Данило - новости
Завершил карьеру
10 мая 1984 (42)
#5 | Защитник
182 см | 73 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Данило считает Аллегри и Гвардиолу тренерами одного уровня
2023.09.16 18:11
1
Данило из-за травмы пропустит матч с Коста-Рикой
2018.06.22 00:05
Фото
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Данило
2017.07.23 11:32
5
Завтра Данило может перейти в «Манчестер Сити»
2017.07.20 23:25
Данило продлил контракт с «Удинезе»
2016.08.12 12:28
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Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
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