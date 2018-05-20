Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011