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Рикардо Альварес
Статистика
Рикардо Альварес - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1988 (38), Буэнос-Айрес
#11 | Полузащитник
188 см | 84 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
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Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
2
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
3 : 1
20.05.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
0 : 2
13.05.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4 : 0
22.04.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 0
18.04.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3 : 0
15.04.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
07.04.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
1 : 2
03.04.2018
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
2 : 1
31.03.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
0 : 5
18.03.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
4 : 1
11.03.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 1
25.02.2018
Удинезе
Был в запасе
83'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1 : 0
18.02.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
2 : 0
11.02.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1 : 1
03.02.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
0 : 1
28.01.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
1 : 1
24.01.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
3 : 1
21.01.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
2 : 0
30.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
2 : 2
09.12.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
1 : 2
03.12.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
3 : 0
25.11.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 2
19.11.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
0 : 2
04.11.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
4 : 1
29.10.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3 : 2
24.10.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
5 : 0
21.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
3 : 1
15.10.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
4 : 0
30.09.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
2 : 0
24.09.2017
Милан
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
0 : 0
20.09.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2 : 2
17.09.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
1 : 2
27.08.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2 : 1
20.08.2017
Беневенто
Был в запасе
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