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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 15 апреля 2018
Ювентус
15.04.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
45'
М. Манджукич
60'
Б. Хеведес
75'
С. Хедира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
ГОЛ! 3:0!
С. Хедира
Пас отдал
Д. Коста
75'
ГОЛ! 2:0!
Б. Хеведес
Пас отдал
Д. Коста
60'
Желтая карточка
Б. Хеведес
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Коста
45'
Желтая карточка
К. Асамоа
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
24
Ругани
5
Хеведес
27
Асамоа
28
Хедира
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Куадрадо
21
Дибала
9
Манджукич
3-1-3-1-2
2
Вивиано
26
Сильвестре
67
Феррари
13
Реджини
34
Торрейра
7
Сала
26
Прат
8
Баррето
11
Рамирес
27
Квальярелла
91
Сапата
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
Новости команд
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