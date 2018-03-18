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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 18 марта 2018
Сампдория
18.03.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 5
Завершен
Интер
26'
И. Перишич
30'
М. Икарди (П)
31'
М. Икарди
44'
М. Икарди
51'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
77'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Д. Капрари
53'
51'
ГОЛ! 0:5!
М. Икарди
44'
ГОЛ! 0:4!
М. Икарди
Желтая карточка
Г. Рамирес
37'
31'
ГОЛ! 0:3!
М. Икарди
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Икарди
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
29
Мурру
67
Феррари
18
Берешиньски
26
Сильвестре
34
Торрейра
8
Баррето
26
Прат
11
Рамирес
91
Сапата
27
Квальярелла
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
13
Миранда
14
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
87
Кандрева
21
Гальярдини
12
Рафинья
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Сампдория
Интер
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Сампдория - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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