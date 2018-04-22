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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 22 апреля 2018
Лацио
22.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 0
Завершен
Сампдория
32'
С. Милинкович-Савич
43'
С. де Врей
85'
Ч. Иммобиле
88'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
ГОЛ! 4:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Нани
88'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
85'
67'
Желтая карточка
Л. Торрейра
ГОЛ! 2:0!
С. де Врей
Пас отдал
Ф. Андерсон
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ш. Раду
32'
25'
Желтая карточка
Д. Прат
Желтая карточка
Л. Лейва
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
4
Касерес
6
де Врей
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Иммобиле
3-1-2-1-2
2
Вивиано
23
Стринич
67
Феррари
18
Берешиньски
34
Торрейра
26
Прат
8
Баррето
11
Рамирес
10
Капрари
91
Сапата
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Лацио - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
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