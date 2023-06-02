Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юлиан Вайссмайер - статистика

Завершил карьеру
4 ноября 1992 (33), Нюрнберг
#10 | Нападающий
171 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рид
19
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рид
1 : 2
02.06.2023
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
1 : 1
12.05.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия Л
2 : 2
06.05.2023
Рид
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рид
4 : 4
29.04.2023
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
22.04.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 1
14.04.2023
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рид
1 : 3
08.04.2023
Хартберг
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
1 : 0
01.04.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
1 : 2
12.03.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Зальцбург
2 : 0
26.02.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рид
0 : 1
12.02.2023
Хартберг
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
2 : 0
12.11.2022
Рид
1' - 59'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рид
2 : 2
05.11.2022
Аустрия К
62' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
2 : 1
30.10.2022
Рид
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия Л
0 : 0
23.10.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
1 : 0
15.10.2022
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 2
09.10.2022
Рид
1' - 90'
17'
29'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рид
2 : 3
02.10.2022
Альтах
75' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
3 : 0
18.09.2022
Рид
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
0 : 3
10.09.2022
Зальцбург
1' - 58'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
1 : 1
04.09.2022
Рид
1' - 75'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
2 : 0
27.08.2022
Рид
1' - 66'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рид
1 : 2
21.08.2022
Тироль
1' - 89'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия К
1 : 0
13.08.2022
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 1
06.08.2022
Штурм
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рид
1 : 0
30.07.2022
Аустрия Л
1' - 86'
20'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
1 : 0
24.07.2022
Рид
1' - 90'
Главные новости
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
2
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
3
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+