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    Александр Ковалев - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Ковалев
    Состав Без клуба
    Родной город Тараз
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 24 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2012 90' -90' Химки (Химки) 0:0 Енисей (Красноярск)
    08.05.2012 1' -68' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Енисей (Красноярск)
    02.05.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    26.04.2012 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 3:0 Енисей (Красноярск)
    13.04.2012 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Енисей (Красноярск)
    07.04.2012 83' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    26.03.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    07.11.2011 67' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Факел (Воронеж)
    27.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    45'
    17.10.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    14.10.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    10.10.2011 38' -90' Енисей (Красноярск) 0:0
    06.10.2011 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 2:1 Енисей (Красноярск)
    03.10.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:0 Енисей (Красноярск)
    25.09.2011 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Енисей (Красноярск)
    22.09.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:3 Енисей (Красноярск)
    12.09.2011 1' -78' Енисей (Красноярск) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    06.09.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    01.09.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
    29.08.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 2:3 Енисей (Красноярск)
    22.08.2011 65' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    09.08.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 2:1 Енисей (Красноярск)
    47'
    11.07.2011 66' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 Енисей (Красноярск)
    17.06.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    29'
    04.06.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 0:0 Енисей (Красноярск)
    7'
    25.05.2011 84' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    15.05.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    88'
    28.04.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    25.04.2011 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:0 Мордовия (Саранск)
    18.04.2011 1' -86' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:0 Енисей (Красноярск)
    15.04.2011 66' -90' 4:0 Енисей (Красноярск)
    07.04.2011 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Торпедо (Москва)
    04.04.2011 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:0 Балтика (Калининград)
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